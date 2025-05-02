Исторический гол: Дзюба обновил личный рекорд среди российских футболистов

Ранее спортсмен удостоился звания лучшего бомбардира.

Футболист Артем Дзюба забил свой 240-й гол. Теперь это лучший результат среди российских спортсменов.

Получилось это сделать у форварда тольяттинского клуба «Акрон» на 74-й минуте матча. Игра проходила в рамках 27-го тура Российской премьер-лиги. Играла команда Дзюбы против «Динамо» из Махачкалы.

До этого футболист уже 9 марта стал лучшим бомбардиром среди российских товарищей по мячу. Установил такой рекорд Дзюба с 234-й забитым голом. Ему удалось затмить Александра Кержакова, который насчитывал 233 мяча в воротах противников.

«Я прошел непростой путь, чтобы добиться своей цели по голам за сборную. Поэтому сейчас, когда все получилось, я безумно счастлив», — прокомментировал свое достижение Артем.

Футболист дебютировал в клубной карьере впервые в 2006-м году. Тогда он играл за московский «Спартак», после чего сменил немало команд. В их числе — томская «Томь», петербургский «Зенит», «Ростов» и другие. Также Дзюба успел побывать в составе сборной России. Играя за нее, он забил 30 голов. В «Акрон» форвард перешел в сентябре 2024-го года.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что глава ФИФА заявил о возможном возвращении России в международные турниры.