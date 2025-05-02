Исторический гол: Дзюба обновил личный рекорд среди российских футболистов

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 24 0

Артем Дзюба установил новый рекорд по голам

Дзюба обновил личный рекорд по голам среди российских футболистов

Фото: СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Ранее спортсмен удостоился звания лучшего бомбардира.

Футболист Артем Дзюба забил свой 240-й гол. Теперь это лучший результат среди российских спортсменов.

Получилось это сделать у форварда тольяттинского клуба «Акрон» на 74-й минуте матча. Игра проходила в рамках 27-го тура Российской премьер-лиги. Играла команда Дзюбы против «Динамо» из Махачкалы.

До этого футболист уже 9 марта стал лучшим бомбардиром среди российских товарищей по мячу. Установил такой рекорд Дзюба с 234-й забитым голом. Ему удалось затмить Александра Кержакова, который насчитывал 233 мяча в воротах противников.

«Я прошел непростой путь, чтобы добиться своей цели по голам за сборную. Поэтому сейчас, когда все получилось, я безумно счастлив», — прокомментировал свое достижение Артем.

Футболист дебютировал в клубной карьере впервые в 2006-м году. Тогда он играл за московский «Спартак», после чего сменил немало команд. В их числе — томская «Томь», петербургский «Зенит», «Ростов» и другие. Также Дзюба успел побывать в составе сборной России. Играя за нее, он забил 30 голов. В «Акрон» форвард перешел в сентябре 2024-го года.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что глава ФИФА заявил о возможном возвращении России в международные турниры.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
81.49
-0.07 92.84
-0.33
Модный гороскоп: что из трендов весны — лета 2025 года примерить знакам з...

Последние новости

22:46
Число пострадавших при наезде автомобиля на пешеходов в Штутгарте выросло до восьми
22:24
Исторический гол: Дзюба обновил личный рекорд среди российских футболистов
22:01
«Слава богу, они живы»: в Боливии найдены пассажиры пропавшего самолета
21:39
«Надругательство над памятью»: Сергей Кравцов о молдавских учебниках по истории
21:16
«Придайте праху тело»: Виктория Боня обсудила с мамой свою смерть
20:55
Автомобиль наехал на группу людей в Штутгарте: есть пострадавшие

Сейчас читают

Су-34 ударили по пункту временной дислокации ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 мая для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Не только «Паразиты» и «Игра в кальмара»: В чем успех корейского кино?

Интересные материалы

Трагедия жизни Фрунзика Мкртчяна из «Кавказской пленницы»
💎Ваши кармические задачи в 2025 году по месяцу рождения
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодикака
❤️Любовный гороскоп на май 2025 для всех знаков зодиака