«Очередное преступление»: памятник героям Великой Отечественной войны повредили в Болгарии

Полиция на подобные случаи не реагирует.

В Болгарии вандалы повредили памятник героям Великой Отечественной войны. Злоумышленники серьезно повредили объект. Об этом написало информагентство ТАСС. Речь идет о памятнике болгарским подпольщикам и советским подводникам, экипажу лодки «Щ-211» в районе Камчии.

В источнике уточнили, что на памятнике была плита из мрамора с надписью: «Кто погиб в бою за свободу, тот не умирает». Ее вредители разбили на небольшие части. Сам объект злоумышленники облили краской.

«Совершено очередное преступление, которое показывает отношение нашей страны к истории, тем более что это произошло накануне 80-летия Победы», — сказала председатель Союза болгарских журналистов Снежана Тодорова, беседуя с ТАСС.

Также основатель и председатель политической партии «Возрождение» Костадин Костадинов отметил, что такой инцидент случился не впервые. По его словам, подобные атаки происходят от рук одних и те же граждан. Он сообщил, что члены организации уже информировали полицию о происходящем, однако та в свою очередь не предприняла никаких действий. К тому же Костадинов добавил, что в ближайшие дни активисты партии попробуют привести памятник «в относительный порядок».

В прошлом году депутаты от партии «Демократы за сильную Болгарию» предлагали перенести советский памятник воину-освободителю «Алеша». Тогда в Госдуме РФ возразили этому плану. Депутаты отмечали, что прообраз Алеши — солдат Красной армии Алексей Иванович Скурлатов, который принимал участие в восстановлении телефонной связи между Софией и Пловдивом в 1944 году.

Ранее, писал 5-tv.ru, на Украине сообщили об эксгумации захоронений советских солдат во Львове.