На дороге не валяются? Грузовик с деньгами перевернулся в США

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Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова 34 0

В Техасе перевернулся грузовик с 800 тысячами долларов мелочью

Грузовик с деньгами перевернулся в США

Фото: www.globallookpress.com/ IMAGO/Zoonar.com/Gregory Johnsto

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800 тысяч долларов мелочью пришлось возвращать в том числе канализационными отсосами.

В американском штате Техас на скоростном шоссе перевернулся грузовик — тягач Peterbilt — перевозивший свежеотчеканенные десятицентовые монеты. На дорогу высыпалось около 800 тысяч долларов мелочью. Об этом сообщает ABC News.

Инцидент произошел на шоссе 287 в Алворде — примерно в 130 километрах к северо-западу от Далласа. Водитель и пассажир грузовика были доставлены в больницу с травмами, не опасными для жизни.

В результате случившегося проезжую часть перекрыли более чем на полдня — на 14 часов. «Очистельные бригады» собирали мелочь руками, метлами, лопатами и промышленными пылесосами, которые чаще всего используются для прочистки канализации.

Основная часть денег, по словам мэра Алворда Калеба Кавинесса, была возвращена в кузов грузовика.

Тягач используется Western Distributing Transportation Corporation — у нее есть подразделение, занимающееся перевозкой грузов для правительства на бронированных автомобилях с вооруженным персоналом.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Ивановской области товарный поезд снес КАМАЗ с пивом. В результате ДТП два человека получили тяжелые травмы.

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