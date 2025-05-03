«Я раздавлен»: принц Гарри прокомментировал поражение в суде

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 56 0

Принц Гарри высказался о проигрыше в суде по делу о госохране в Великобритании

Принц Гарри прокомментировал свое поражение с суде

Фото: Alberto Pezzali/AP/TASS

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Герцог Сассекский считает, что такое решение станет «огромной победой» для многих недоброжелателей.

Принц Гарри выступил с собственным видением ситуации после того, как проиграл дело о снижении уровня государственной охраны для его персоны в суде. Произошедшее он прокомментировал в эфире «Би-би-си», запись опубликована на YouTube.

«Я раздавлен. Не столько из-за поражения в суде, сколько из-за того, что люди, принимавшие это решение, считают, что это нормально», — пояснил герцог Сассекский.

Он рассудил, для кого может быть выгодно решение, принятое судом.

«Это победа для них? Является ли это победой, что я не получаю защиты, которую должен получить из-за угроз, рисков и последствий?», — добавил принц Гарри.

Он выразил уверенность в том, что есть люди, желающие ему зла и те, кто сочтут решение суда собственной «огромной победой». Во время беседы Гарри подчеркнул, что сейчас не может безопасно перевезти свою семью в Великобританию.

По информации газеты The Guardian, Верховный суд Великобритании отклонил иск принца Гарри, признав законным решение властей, которое было принято до этого. Гарри требовал повышения уровня своей охраны со стороны государства после того, как отказался от королевских обязанностей. Стало известно, что теперь вместо круглосуточной охраны семье принца перед поездками в Великобританию нужно будет отправить уведомление за 30 дней, после чего будет осуществляться оценка уровня угроз.

Ранее 5-tv.ru писал, что принц Ульям намерен лишить брата и его жену Меган Маркл титулов.

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«Я раздавлен»: принц Гарри прокомментировал поражение в суде

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