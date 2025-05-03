Российские снайперы сорвали ротацию ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Наши бойцы продолжают громить противника в зоне проведения спецоперации.

Снайперская пара группировки войск «Днепр» сорвала ротацию противника, уничтожив наблюдателя ВСУ на ореховском направлении. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) — в материале 5-tv.ru.

В ходе выполнения задачи снайпер 19-й гвардейской мотострелковой дивизии ликвидировал военнослужащего ВСУ, осуществлявшего наблюдение за позициями российских войск, в момент проведения ротации.

«Обычно работаем по наблюдателям, которые на выносных НП стоят. Вот, возможны и такие случаи, когда просто перемещение пехоты, просто люди с опорника на опорник переходят, можем их в движении тоже убрать», — рассказал старший снайпер с позывным Ронин.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.