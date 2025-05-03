Россия уже не раз указывала на то, что на Западе предпринимаются попытки переписать мировую историю.

Украинские боевики поучаствуют в параде к 80-летию Победы над нацистской Германией, который пройдет в Лондоне. Об этом рассказал министр обороны Великобритании Джон Хили.

По его словам, вооруженные формирования Украины в настоящий момент выступают в защиту «ценности свободы на передовой», поэтому их пригласили на лондонское шествие, которое запланировано на понедельник, 5 мая.

Уточнялось, что в параде пройдут свыше тысячи британских военных. К тому же в стране состоится ряд мероприятий, которые посвятят юбилейной дате, о чем сообщил телеканал ITV.

До этого представители посольства России в Лондоне говорили, что приглашения на мероприятия в Британии не ожидают, поскольку у государства враждебная позиция. В это же время парламент Германии исключил послов России и Белоруссии из списка приглашенных на церемонию празднования 80-летия Дня Победы. При этом стало известно, что посол в Германии Сергей Нечаев такое решение назвал «выбором бундестага» и не осудил его. Он добавил, что предстоящая дата должна объединить, а не разобщить страны.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Берлине открылась спорная выставка к 80-летию окончания Второй мировой войны.