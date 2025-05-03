Без перерыва на работу: в Госдуме предложили сделать все дни с 1 по 9 мая выходными

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 52 0

Депутат Госдумы Антропенко предложил сделать выходные с 1 по 9 мая без перерыва

Полноценный отпуск: в Госдуме предложили сделать все дни с 1 по 9 мая выходными

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Это поможет людям лучше подготовиться к дачному сезону.

Между первомайскими праздниками и 9 Мая рабочие дни должны стать выходными. Об этом рассказал депутат Госдумы Игорь Антропенко («Единая Россия») в беседе с ТАСС.

«Есть смысл зафиксировать в производственном календаре праздничные дни с 1 мая по 9 мая без перерыва между ними. Граждане спокойно смогут подготовиться к дачному сезону и выполнить все необходимые работы на своих участках», — сказал он.

Он отметил, что рабочие дни с 5 по 7 мая не дают людям возможность полноценно отдохнуть, поскольку много времени тратится на дорогу. Помимо этого, большинство работающих специально отпрашиваются на промежуточный период, чтобы сделать себе полноценную выходную неделю. И это нервирует работодателя. Единственное исключение составляет посменная работа.

При этом, по словам Антропенко, данные меры пойдут на пользу школьникам и студентам, особенно тем, кому предстоит сдавать экзамены.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что россиян ждет короткая рабочая неделя в 2025 году. Благодаря длинным выходным в мае будет только 18 рабочих дней и 15 дней отдыха, два из которых — праздничные.

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