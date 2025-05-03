«Сколько ему осталось жить»: принц Гарри шокировал новыми откровениями об отношениях с отцом

Между Королем Великобритании и Герцогом Сассекским будто кошка пробежала.

Принц Гарри хочет примирения со своей семьей, но его отец король Карл III отказывается с ним разговаривать. Об этом герцог Сассекский рассказал в интервью BBC.

«Я не знаю, сколько осталось жить моему отцу, а он не разговаривает со мной из-за этих спорных моментов с охраной», — сказал Гарри.

Принц заявил, что считает «невозможным» вернуть свою жену и детей в Великобританию после того, как он проиграл суд по поводу личной безопасности. Гарри также признался, что очень хотел бы наладить отношения с родными, потому что не видит смысла продолжать конфликт.

«Некоторые из членов моей семьи, конечно, никогда не простят мне то, что я написал книгу о своей биографии, они никогда не простят мне и многое другое. Но я бы очень хотел примирения со своей семьей. Я не вижу смысла продолжать конфликт, ведь жизнь — это такой драгоценный дар», — объяснил он.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что принц Гарри прокомментировал поражение в суде. По словам герцога, такое решение станет «огромной победой» для недоброжелателей.