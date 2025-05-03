«Такого быть не должно»: в конной школе Нижнего Новгорода подростки избили лошадь

Весь процесс издевательства ученицы снимали на камеру.

В Нижнем Новгороде несовершеннолетние ученицы СШОР по современному пятиборью и конному спорту имени Игоря Сои жестоко избили лошадь. Об этом сообщили в Министерстве спорта Нижегородской области.

Предположительно, компания девочек-подростков решила покататься на лошади по кличке Иоланта. Однако, когда та стала сопротивляться, ей связали ноги и начали издеваться. Все свои действия ученицы снимали на камеру. В результате произошедшего у животного остались раны.

«Лошади по кличке Иоланта были нанесены телесные повреждения в виде потертостей в области грудной клетки и ссадин в области головы», — говорится в сообщении.

Как отметила в беседе с 5-tv.ru пресс-секретарь министерства спорта Нижегородской области Анастасия Конова, подростки за нарушения техники безопасности и правил обращения с лошадьми были отстранены от занятий. Также 5 мая состоится педагогический совет по вопросу отчисления. С родителями девочек сотрудники уже провели беседу.

«Такое поведение естественно недопустимо. Поэтому руководство учреждения обратится в правоохранительные органы по поводу привлечения родителей к ответственности, поскольку действовали там несовершеннолетние», — сказала Конова.

Помимо этого, руководство школы организовало проверку тренера группы на предмет соблюдения должностных обязанностей.

Позже в интернете появилась информация, что из-за перенесенного стресса лошадь перестала выходить на контакт с людьми и отказывается есть, но пресс-секретарь опровергла слухи.

«С лошадью все в порядке, состояние у нее удовлетворительное», — сказала она.

По словам Коновой, животное осмотрел штатный ветеринар и обработал раны, которые не потребовали хирургического вмешательства. Убедиться в удовлетворительном состоянии Иоланты приехал министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло. Он привез угощения и дополнительный корм.

Фото, видео: Telegram/Кабайло. Спорт/dkabailo; 5-tv.ru

При нем в школе провели тренировку, которая показала, что лошадь спокойно идет на контакт с человеком.

«Лошади оказана вся необходимая ветеринарная помощь, сейчас она чувствует себя хорошо, спокойно общается с людьми и уже участвует в тренировках», — написал он в своем Telegram-канале.

Как отметила Конова, материальной компенсации для лошади от родителей подростков потребовать не получится, поскольку животное не пострадало так, чтобы это потребовало затрат.

«Такая ситуация впервые не только в нашей школе, мне кажется во всем конном мире России впервые такая ситуация. То есть это, конечно, немыслимо, такого быть не должно», — подчеркнула пресс-секретарь.

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