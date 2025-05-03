Александра Вучича госпитализировали после визита в США

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 58 0

Александра Вучича госпитализировали после визита в США

СМИ сообщили о госпитализации президента Сербии Вучича в Белграде

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

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Президент Сербии был вынужден досрочно прервать свою поездку в Штаты.

Президенту Сербии Александру Вучичу стало плохо во время визита в США, он был вынужден досрочно прервать поездку и вернуться в Белград. По прибытии лидер был госпитализирован, сообщает телекомпания RTS.

«Президент Сербии Александр Вучич сразу после прибытия из США был принят сегодня в Военно-медицинскую академию (ВМА) в Белграде», — сказано в сообщении.

В больнице сербского лидера встретили министр здравоохранения Златибор Лончар и лечащий врач Драган Динчич.

Вучичу стало плохо серии переговоров во Флориде. Он успел пообщаться с бывшим мэром Нью-Йорка Рудольфом Джулиани, конгрессвумен Клаудией Тенни и сербскими бизнесменами. А вот до встреч с американским коллегой Дональдом Трампом и высокопоставленными представителями Республиканской партии дело не дошло — сербский президент отменил их и вернулся в Белград.

В настоящий момент неизвестно, с чем связано внезапное недомогание Вучича. Его администрация пообещала предоставить эту информацию в ближайшее время.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Вучич подтвердил приезд в Москву вопреки угрозам.

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