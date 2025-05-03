Снова в России: врач рассказала о состоянии девочки с «маской Бэтмена»

В Санкт-Петербурге шестилетней Луне планируют вставить три экспандера — специальные баллоны для растягивания кожи.

Шестилетняя американка Луна прибыла в Санкт-Петербург для второго курса по коррекции кожных дефектов. Об этом сообщила ее мама Кэрол Феннер в личном блоге в соцсетях.

У маленькой Луны с рождения врачи выявили гигантский меланоцитарный невус на лице — образование, которое представляет из себя скопление пигмента. Из-за этого ее прозвали девочкой с «маской Бэтмена».

За устранение метки супергероя взялись российские специалисты. В других странах не хотели браться за такой трудоемкий случай или лечение стоило слишком дорого. Первый раз Луну оперировали пластические хирурги из Краснодара в 2021-м году. Петербургские врачи занялись коррекцией кожных дефектов в 2024-м году — они удаляли рубцы и восстанавливали веки. Теперь им предстоит второй этап операций.

Доктор медицинских наук Ольги Филипповой рассказала, что Луне планируют вставить три экспандера — специальные баллоны для растягивания кожи. Девочка дистанционно провела год под наблюдением Филипповой.

«В понедельник, 5 мая, мы Луну обследуем. Я пока ее не видела, но в аэропорту девочку встречали мои коллеги. Пока предварительно и они, и то, что я вижу по фото, перемещенная кожа на лице Луны выглядит идеально. Работать будем по разглаживанию рубцов на остальной части лица. Думаю, весь лоб в этот их прилет мы завершим», — поделилась пластический хирург.

В этот раз с Луной приехала не только ее мать. Отец также будет находиться с дочерью во время операций. Однако присутствие отца стало необходимым и из-за запрета переводов благотворительных средств из США. За их счет лечат Луну. Родителям пришлось вести наличные деньги с собой. В случае успешного обследовании Луне планируют сделать первую операцию 7 мая.

Ранее 5-tv.ru рассказал подробности об отравлении подростка-актера таблетками для похудения