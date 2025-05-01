«Его трясло»: подробности об отравлении подростка-актера таблетками для похудения

|
Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко Эксклюзив 60 0

Отравившийся таблетками для похудения подросток-актер бредил и трясся

«Его трясло»: подробности отравления подростка-актера таблетками для похудения

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Юноша переживал из-за изменений в весе, поэтому пошел на отчаянные методы.

Оказавшийся в реанимации от приема таблеток для похудения подросток-актер из детской студии Санкт-Петербургского музыкально-драматического театра «Синяя птица» перед госпитализацией бредил. Об этом источник эксклюзивно сообщил 5-tv.ru.

«Она (Мама мальчика — Прим. Ред.) застала ребенка в измененном состоянии, у него начались галлюцинации, панические атаки, его трясло и он нес бред. Мать вызывала ему скорую, а в личных вещах нашла таблетки „Молекула"», — рассказал источник.

Также источник рассказал, что ребенок переживал из-за слегка увеличившихся на фоне гормональной перестройки щек. Незадолго до происшествия он попросил родительницу купить таблетки «Молекула» на маркетплейсе, однако, изучив отзывы, женщина ответила отказом на просьбу сына из-за негативных оценок. Достоверно неизвестно откуда в итоге актер взял препарат, но есть версия, что его принесла знакомая девочка, которая была у семьи дома накануне вечером.

В последнее время БАДы, завоевавшие популярность благодаря видеороликам на TikTok, вызвали серьезные опасения среди экспертов. В их составе был выявлен сибутрамин — вещество амфетаминового ряда, известное своими негативными эффектами на здоровье. Прием этого компонента может привести к опасным состояниям, таким как аритмия, тахикардия, бессонница и даже панические атаки. Несмотря на это, производители данных добавок утверждают, что в их продуктах содержатся только «натуральные растительные компоненты», что вводит потребителей в заблуждение. Эта ситуация подчеркивает важность тщательного изучения состава продаваемых на различных маркетплейсах средств.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о последствиях приема «Молекулы».

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
81.49
-0.07 92.84
-0.33
Звезды замотивируют каждого: гороскоп на май 2025 года для всех знаков зо...

Последние новости

12:16
ВСУ нанесли удар дронами по рынку в Алешках, есть жертвы
11:50
«Его трясло»: подробности об отравлении подростка-актера таблетками для похудения
11:11
Святые Жигули: как оценивает молодежь главный транспорт СССР
10:53
Весенняя хандра: что делать, если «накрыло» и не отпускает
10:30
Хорошее пищеварение без таблеток: ТОП-10 важных правил
10:03
Отрава в каждом куске: почему собак категорически нельзя кормить шашлыком

Сейчас читают

Расчет «Тунгуски» отправил на покой дрон ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
Старейшая жительница планеты умерла в возрасте 116 лет
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 мая для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Трагедия жизни Фрунзика Мкртчяна из «Кавказской пленницы»
💎Ваши кармические задачи в 2025 году по месяцу рождения
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодикака
❤️Любовный гороскоп на май 2025 для всех знаков зодиака