«Это грубейшее нарушение этики»: Маск ответил на слухи об отставке

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Мария Сидорова
Мария Сидорова 32 0

Илон Маск назвал новость WSJ о своей отставке слухами и раскритиковал издание

«Это грубейшее нарушение этики»: Маск осудил WSJ за слухи о своей отставке

Фото: Reuters/Nathan Howard

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Новости об отставке предпринимателя стали появляться после падения акций компании.

Илон Маск раскритиковал материал The Wall Street Journal (WSJ), в котором утверждалось, что компания Tesla начала поиски нового генерального директора. По словам предпринимателя, статья является заведомо ложной, а ее публикация — грубым нарушением журналистской этики. Об этом он написал у себя в блоге в соцсети Х.

Также Маск подчеркнул, что издание умышленно не включило в текст опровержение совета директоров Tesla.

Ранее WSJ со ссылкой на анонимные источники сообщило: в Tesla обеспокоены падением прибыли и стоимости акций, и члены совета директоров обсуждают необходимость замены Маска. В публикации говорилось, что поиски преемника начались около месяца назад, и руководство якобы уже обратилось в несколько компаний.

В первом квартале 2025 года прибыль Tesla сократилась на 71%. На фоне ухудшения финансовых показателей и все более активного участия Маска в политике, в совете директоров, по данным издания, возникли сомнения в его приоритетах. Отмечалось, что Маску рекомендовали сосредоточиться на управлении Tesla, после чего и появились слухи о возможной смене руководства.

Пока официального подтверждения смены гендиректора нет. Сам Маск считает публикацию не только недостоверной, но и вредящей репутации компании.

Ранее 5-tv.ru писал о публикации WSJ, где рассказывалось, что в Tesla ищут замену Илону Маску.

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