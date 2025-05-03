Здоровый баланс: названы эффективные тренировки для замедления старения

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 21 0

Врач Прощаев: ходьба и растяжка помогают отсрочить пожилой возраст

Четыре типа тренировок, которые необходимы для здорового старения

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

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По словам врача-гериатра, подвижный образ жизни должен быть рутинным.

Состариться, сохранив отличное здоровье, способен помочь комплекс из четырех тренировок, среди которых аэробные, силовые нагрузки, упражнения на баланс и растяжка. Об этом в беседе с Газета.ру рассказал врач-гериатр, геронтолог и доктор медицинских наук Кирилл Прощаев.

Специалист отметил, что хорошее самочувствие в пожилые годы способна поддерживать исключительно периодическая физическая активность. По словам эксперта, бег, плавание и езда на велосипеде обеспечат качественное укрепление сердечно-сосудистой системы, снизив риск инфарктов и инсультов. В это же время силовые тренировки предотвратят саркопению, то есть потерю скелетной мышечной массы и функции мышц с возрастом.

Еще одним важным типом спортивной активности врач назвал тренировки для совершенствования баланса.

«С возрастом в силу разных причин повышается риск падений, а возможность балансировать может утрачиваться», — пояснил Прощаев.

Недостаточная координация движений, вызывающая падения, особенно опасна для пожилых людей, поскольку у них часто снижена плотности костной ткани. В результате полученные травмы могут заживать дольше, чем раньше.

К тому же не стоит забывать про упражнения на растяжку — стретчинг. Этот вид активности выступает как отличный инструмент для упрочнения сухожилий и связок. Такие структуры соединительной ткани обеспечивают должную свободу движения и натренированность по мере старения.

Подвижный образ жизни надо сделать рутинным, считает собеседник, и двигаться каждую минуту, когда появляется свободный момент.

«Например, подняться на пятый этаж по лестнице, а не на лифте, пройти „лишнюю“ троллейбусную остановку пешком», — подытожил доктор.

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