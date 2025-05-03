«Это мой опыт»: одна из обвинительниц Харви Вайнштейна заплакала в суде

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 33 0

The Sun: свидетельница по делу Вайнштейна сорвалась во время допроса в суде

Первая из обвинительниц Вайнштейна заплакала во время допроса в суде

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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В 2020 году продюсер был приговорен судом в Нью-Йорке к 23 годам тюрьмы по обвинениям в насильственных действиях сексуального характера.

Кинопродюсер Мириам Хейли — одна из трех обвинительниц, которая дает показания против бывшего члена правления и сооснователя компании Miramax Films Харви Вайнштейна, — бурно отреагировала в ходе допроса в суде. Об этом написала газета The Sun.

«Нет, это не должны решать присяжные. Это мой опыт», — заявила Хейли, отвечая на высказывание о том, что решение по делу вынесет суд присяжных.

Уточнялось, что позже свои показания в суде может дать актриса Джессика Манн.

Обвинения в отношении шоумена Голливуда в первый раз прозвучали в 2017 году. Их опубликовала газета The New York Times. Издание обнародовало информацию о множестве молодых актрис и подчиненных Вайнштейна, которые пострадали за прошедшие 30 лет от его действий. После этого о своих историях, связанных с продюсером рассказали еще 80 женщин, в их числе были актрисы Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек.

Суд в Нью-Йорке приговорил Вайнштейна к 23 годам тюрьмы по обвинениям в насильственных действиях сексуального характера в 2020 году. В дальнейшем в Лос-Анджелесе к его сроку добавили еще 16 лет заключения.

Команда юристов обвиняемого подала иск на пять миллионов долларов против Нью-Йорка. В этом документе отмечалось, что условия при нахождении Харви Вайнштейна в тюрьме подорвали его самочувствие. В 2024 году у американского кинопродюсера врачи выявили хронический миелоидный лейкоз — это один из видов рака костного мозга.

Ранее 5-tv.ru писал, что больного раком продюсера Вайнштейна экстренно госпитализировали из тюрьмы.

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