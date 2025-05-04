Испанский профессор держал детей дома четыре года из-за страха перед ковидом

При освобождении школьники с изумлением трогали траву.

В Испании профессор философии и его супруга заперли своих троих детей в стенах жилища и не выпускали их оттуда четыре года под предлогом боязни ковида. Полиция раскрыла тайну «Дома ужасов». Об этом написало издание El Comercio.

Сотрудники правоохранительных органов отметили, что при первом визите в дом дети в масках вышли на улицу и с удивлением начали щупать газон. Двое близнецов восьми лет и их старший брат десяти лет не контактировали с внешним миром примерно 1200 дней. В окна дома, где жили дети, не проникал свет, еда доставлялась курьерами.

Странности в поведении семьи заметила соседка. Испанка пожаловалась в полицию, после чего было установлено наблюдение. В ходе следственных действий сотрудники выяснили, что в доме проживает больше людей, чем ожидалось.

На пороге дома при проверке отец семейства появился босиком и с неопрятным видом. Сами дети, далеко уже не маленькие, были в подгузниках. К тому же в помещении обнаружили кошку, за которой не осуществлялось должного ухода.

В школу дети также не ходили, доступа к интернету у них не было. Развлекались братья при помощи рисования — на детских кроватках полиция нашла рисунки монстров.

Родителей, 53-летнего немца и 48-летнюю американку, заключили под стражу и лишили опеки. Они были обвинены в домашнем и психологическом насилии. Девиантное поведение взрослых следователи связали с помешательством на пандемии.

Ранее 5-tv.ru писал, что ударившую ребенка логопеда осудили в Петропавловске-Камчатском.