«Нет глубины и тепла»: Брухунова раскритиковала жену Ивана Янковского

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 13 0

Татьяна Брухунова дала негативную оценку роли Дианы Пожарской в кино

Брухунова раскритиковала жену Ивана Янковского

Фото: Instagram*/bruhunova

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Игра второстепенных артистов сетевой знаменитости понравилась больше.

Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова раскритиковала супругу актера Ивана Янковского Диану Пожарскую. Она полагает, что выбрать на роль единственной женщины в недавно вышедшем на киноэкраны фильме режиссера Николая Лебедева «Кракен» нужно было другую актрису.

«Актерски просела единственная женская роль. К сожалению, Диана Пожарская не справилась с персонажем. Ее геолог получилась плоской и пустой. Нет глубины пережитого ужаса, нет тепла зародившегося чувства», — рассудила сетевая знаменитость.

Брухунова также отметила, что второстепенные персонажи выглядели в кинокартине интереснее, чем женщина-ученый, роль которой досталась Пожарской.

Многие подписчики Татьяны встали на ее сторону, они согласились с оценкой знаменитости в адрес актрисы.

Однако в соцсетях Дианы поклонники, напротив, поддержали артистку, написав, что им понравилось то, как она исполнила свою роль. Иван Янковский также положительно оценил успехи жены.

Ранее 5-tv.ru писал, что стилист Омар Байрамов готов помочь Брухуновой сменить имидж.

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