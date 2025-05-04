Наш рекордсмен: Иван Заборский стал победителем ультрамарафона во Франции

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 13 0

Иван Заборский стал победителем ультрамарафона во Франции

Удержал лидерство: Иван Заборский стал победителем ультрамарафона во Франции

Фото: ВКонтакте/Иван Заборский/zaborsky_id

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Россиянин пробежал более 1047 километров за шесть суток.

Российский бегун Иван Заборский стал победителем ультрамарафона «6 дней Франции» — одного из самых масштабных соревнований на выносливость в Европе. Об этом заявила пресс-служба ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России» в своем Telegram-канале.

Ведомство отмечает, что наш спортсмен установил рекорд.

«1047 километров 512 метров — новый рекорд мира в шестисуточном беге. Теперь он принадлежит российскому спортсмену Ивану Заборскому, победившему на чемпионате мира во Франции. Просто попытайтесь осознать эти цифры. 1047,5 километров за шесть суток. 174,5 километра, в среднем, за день. Это больше чем четыре марафона в сутки, и так шесть дней подряд», — поделилась пресс-служба «Центра спортивной подготовки сборных команд России».

Победить казалось невозможным. Сказывались и перепады температур, и проливной дождь, и смена дня и ночи, и ограниченный сон. Бежать приходилось без перерывов по кольцевому маршруту. Однако это не помешало Ивану оставить более 140 участников из десятка стран позади.

Марафон был проведен впервые в 2006 году в Антибе. На этот раз местом проведения организаторы выбрали природный парк Ардешуа.

Ранее 5-tv.ru писал, что Международная федерация гимнастики присвоила нейтральный статус 43 российским спортсменам.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
81.49
-0.07 92.84
-0.33
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:34
Наш рекордсмен: Иван Заборский стал победителем ультрамарафона во Франции
16:12
«Я всегда об этом думаю»: Путин рассказал о своем преемнике
15:50
Лучшая профилактика ОРВИ: это масло поможет защититься от простуды
15:28
Кефир и ряженка: Путин рассказал о перекусах в ночное время
15:06
Крупнейший блэкаут в истории Старого Света: почему половина Европы осталась без света и связи
14:46
Хуситы ударили баллистической ракетой по аэропорту в Тель-Авиве: кадры с места ЧП

Сейчас читают

«Если нужно объяснять, то не нужно объяснять»: Бузова намерена сделать свои хиты «вечными»
«Точка роста»: Тройник после разрыва с Пересильд рассказал, как справляется с трудностями
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 мая, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Трагедия жизни Фрунзика Мкртчяна из «Кавказской пленницы»
💎Ваши кармические задачи в 2025 году по месяцу рождения
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодикака
❤️Любовный гороскоп на май 2025 для всех знаков зодиака