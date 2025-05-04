СК начал проверку по факту пожара в жилом доме в Москве

Следственный комитет (СК РФ) начал проверку по факту возгорания в многоквартирном доме по улице Генерала Тюленева в городе Москве. Ведомство также подтвердило, что перед возгоранием в доме произошел хлопок.

После тушения пожара следователи и криминалисты осмотрят место происшествия.

По уточненной информации МЧС, произошло загорание двух квартир на восьмом и девятом этажах и обрушение перекрытий. Пожарно-спасательные подразделения проводят эвакуацию жильцов дома.

Ранее 5-tv.ru писал, что около восьми человек заблокированы после взрыва в многоэтажке на Генерала Тюленева в Москве.