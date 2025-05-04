СК начал проверку по факту пожара в жилом доме в Москве
Ведомство также подтвердило, что перед возгоранием в доме произошел хлопок.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Титов
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Следственный комитет (СК РФ) начал проверку по факту возгорания в многоквартирном доме по улице Генерала Тюленева в городе Москве. Ведомство также подтвердило, что перед возгоранием в доме произошел хлопок.
После тушения пожара следователи и криминалисты осмотрят место происшествия.
По уточненной информации МЧС, произошло загорание двух квартир на восьмом и девятом этажах и обрушение перекрытий. Пожарно-спасательные подразделения проводят эвакуацию жильцов дома.
Ранее 5-tv.ru писал, что около восьми человек заблокированы после взрыва в многоэтажке на Генерала Тюленева в Москве.
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