СК начал проверку по факту пожара в жилом доме в Москве

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 48 0

Ведомство также подтвердило, что перед возгоранием в доме произошел хлопок.

СК выясняет причины пожара в жилом доме в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Титов

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Следственный комитет (СК РФ) начал проверку по факту возгорания в многоквартирном доме по улице Генерала Тюленева в городе Москве. Ведомство также подтвердило, что перед возгоранием в доме произошел хлопок.

После тушения пожара следователи и криминалисты осмотрят место происшествия.

По уточненной информации МЧС, произошло загорание двух квартир на восьмом и девятом этажах и обрушение перекрытий. Пожарно-спасательные подразделения проводят эвакуацию жильцов дома.

Ранее 5-tv.ru писал, что около восьми человек заблокированы после взрыва в многоэтажке на Генерала Тюленева в Москве.

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