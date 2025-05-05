Вот это кино: Трамп ввел пошлины на зарубежные фильмы

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 20 0

Трамп ввел пошлины на зарубежные фильмы

Вот это кино: Трамп ввел пошлины на зарубежные фильмы

Фото: Reuters/Leah Millis

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По его мнению, кинопроизводство в США переживает стремительный упадок.

Американский президент Дональд Трамп принял решение ввести пошлины в размере 100% на импортные кинофильмы, поступающие в США. Об этом он сообщил в своем аккаунте в социальной сети Truth Social 4 мая.

Он заявил, что «кинопроизводство в США переживает стремительный упадок», в то время как другие страны, напротив, усиливают поддержку национального кинематографа.

По его мнению, это является следствием «скоординированных усилий» зарубежных государств, что представляет опасность для национальной безопасности Соединенных Штатов.

«Я уполномочиваю министерство торговли и торгового представителя Соединенных Штатов немедленно начать процесс введения пошлины в 100% на любые фильмы, поступающие в нашу страну, которые производятся за рубежом», — заявил Трамп.

В начале апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении новых тарифов на импорт товаров в страну. Для стран, не являющихся союзниками США, тарифы составят 10%, а для стран Европейского союза — 20%. В своем выступлении президент назвал 2 апреля днем, когда США снова станут богатыми.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что успел сделать Трамп за 100 дней президентства.

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