«Является важнейшим звеном иммунитета»: какой орех защищает от рака

Диетолог Солнцева: грецкий орех снижает риск развития рака кишечника
Фото: 5-tv.ru
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Врач рассказала, как полезные свойства этого плода помогают предотвратить многие тяжелые заболевания.
Регулярное употребление грецкого ореха снижает риск развития рака кишечника. Об этом рассказала aif.ru врач-диетолог Татьяна Солнцева.
Американские ученые из Университета Коннектикута провели исследование, которое показало, что если часто есть данный вид орехов, то риск рака кишечника снижается примерно на 25%.
«Механизм защитного действия объясняется тем, что в грецких орехах есть такое соединение, как эллагитанин, которое с помощью бактерий в нашем кишечнике преобразуется в уролитин А», — ответила диетолог.
Уролитины обладают рядом полезных свойств, одно из которых является стимуляция митофагии — процесса разрушения поврежденных или больных митохондрий в клетках.
Американские ученые обследовали 39 пациентов, которые имели повышенный риск колоректального рака. Перед экспериментом добровольцы должны были употреблять те продукты, которые подержали эллагитанины, чтобы уровень уролитина А был близок к нулю. Потом люди заполняли анкеты, где указывали то, насколько часто ели что-то из рекомендованного списка, в том числе и грецкие орехи.
«В итоге было установлено, что у тех, кто регулярно употреблял грецкие орехи, образование вещества уролитина А в кишечнике было больше, и это оказало положительное влияние на снижение маркеров воспаления в организме. Предположительно, уролитин А, синтезируемый нашей микробиотой, мог положительно влиять на кишечную иммунную систему, которая является важнейшим звеном иммунитета в целом», — подчеркнула эксперт.
Кроме того, исследование показало, что у участников значительно уменьшился рост и количество полипов толстой кишки. Поэтому, по словам врача, важно продолжать проводить подобные эксперименты, чтобы предотвратить многие тяжелые заболевания.
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