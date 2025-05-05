«Является важнейшим звеном иммунитета»: какой орех защищает от рака

Врач рассказала, как полезные свойства этого плода помогают предотвратить многие тяжелые заболевания.

Регулярное употребление грецкого ореха снижает риск развития рака кишечника. Об этом рассказала aif.ru врач-диетолог Татьяна Солнцева.

Американские ученые из Университета Коннектикута провели исследование, которое показало, что если часто есть данный вид орехов, то риск рака кишечника снижается примерно на 25%.

«Механизм защитного действия объясняется тем, что в грецких орехах есть такое соединение, как эллагитанин, которое с помощью бактерий в нашем кишечнике преобразуется в уролитин А», — ответила диетолог.

Уролитины обладают рядом полезных свойств, одно из которых является стимуляция митофагии — процесса разрушения поврежденных или больных митохондрий в клетках.

Американские ученые обследовали 39 пациентов, которые имели повышенный риск колоректального рака. Перед экспериментом добровольцы должны были употреблять те продукты, которые подержали эллагитанины, чтобы уровень уролитина А был близок к нулю. Потом люди заполняли анкеты, где указывали то, насколько часто ели что-то из рекомендованного списка, в том числе и грецкие орехи.

«В итоге было установлено, что у тех, кто регулярно употреблял грецкие орехи, образование вещества уролитина А в кишечнике было больше, и это оказало положительное влияние на снижение маркеров воспаления в организме. Предположительно, уролитин А, синтезируемый нашей микробиотой, мог положительно влиять на кишечную иммунную систему, которая является важнейшим звеном иммунитета в целом», — подчеркнула эксперт.

Кроме того, исследование показало, что у участников значительно уменьшился рост и количество полипов толстой кишки. Поэтому, по словам врача, важно продолжать проводить подобные эксперименты, чтобы предотвратить многие тяжелые заболевания.

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