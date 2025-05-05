Сбои в работе мобильной связи и интернета наблюдаются у ряда операторов в РФ

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 3 672 0

Наибольшее число жалоб пользователей зафиксировано у абонентов «Билайна».

В работе операторов Т2, МТС и «Билайн» произошли сбои

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Россияне массово жалуются на сбои в работе мобильной связи и интернета. Согласно данных Downdetector, проблемы наблюдаются у абонентов «Билайна», T2, МТС, «Мегафона», Yota.

По данным мониторинговой системы «Сбой.рф», наибольшее число жалоб пользователей зафиксировано у абонентов «Билайна» — более 3,4 тысячи, за ним с более чем 2,4 тысячи жалобами следует МТС.

Также наблюдаются сбои в работе приложений ряда российских банков, а также мессенджеров Telegram и WhatsApp*.

С чем связаны проблемы в работе мобильной связи и интернета — пока неизвестно.

Обновлено в 12:18 мск

Жителям Москвы поступают сообщения от МЧС с предупреждением о возможности ограничения доступа в интернет «в связи с обеспечением безопасности проходящих праздничных мероприятий».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в России заработали новые меры по борьбе с кибераферистами.

* — принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией в России, ее деятельность запрещена

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