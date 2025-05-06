Турецкие челюсти: двухметровая акула напугала туристов в Анталье
Двухметровая акула напугала туристов в Анталье
Фото, видео: www.globallookpress.com/Andy Murch; 5-tv.ru
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Так близко к берегу хищника в этих краях еще не видели.
В Анталье сняли кадры, которые уже напугали туристов. Там прямо у берега заметили акулу.
Пляж, куда приплыл хищник, — один из самых популярных в Турции. Вдоль него тянется множество пятизвездочных отелей.
Отдыхающие отгоняли двухметровую рыбу, бросая в нее камни. Возможно, это не самая лучшая идея.
По некоторым данным, это могла быть акула-мако. Такие нападают на людей. В этом районе их видели и раньше, но так близко к берегу — впервые.
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