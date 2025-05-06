Турецкие челюсти: двухметровая акула напугала туристов в Анталье

Так близко к берегу хищника в этих краях еще не видели.

В Анталье сняли кадры, которые уже напугали туристов. Там прямо у берега заметили акулу.

Пляж, куда приплыл хищник, — один из самых популярных в Турции. Вдоль него тянется множество пятизвездочных отелей.

Отдыхающие отгоняли двухметровую рыбу, бросая в нее камни. Возможно, это не самая лучшая идея.

По некоторым данным, это могла быть акула-мако. Такие нападают на людей. В этом районе их видели и раньше, но так близко к берегу — впервые.