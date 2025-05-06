Lego-гонки: пилоты «Формулы-1» прокатились по трассе в Майами на машинах из конструктора
Пилоты «Формулы-1» прокатились по трассе в Майами на машинах из Lego
Фото, видео: Reuters; 5-tv.ru
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Заезд получился медленным, но захватывающим и веселым.
Лучшие гонщики планеты сменили свои высокотехнологичные болиды на машинки из конструктора. Необычный заезд провели на автодроме в Майами перед этапом «Формулы-1».
Для каждой из десяти команд построили двухместную копию их гоночной машины. А затем отправили на трассу.
Задумка привела в восторг как самих пилотов, так и зрителей. Уже через пару поворотов в гонке закипели настоящие страсти.
На сборку каждого болида ушло порядка 400 тысяч кубиков! Вместе с электромотором вес такой машинки — около тонны. Поэтому и максимальная скорость невелика — всего 20 километров в час.
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