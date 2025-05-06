На Камчатке развернули 30-метровую Георгиевскую ленту на вершине вулкана

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Восхождение на высоту 2800 метров проходило в непростых условиях.

Фото, видео: 5-tv.ru

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В честь 80-летия Великой Победы камчатские спасатели подняли на вершину Авачинского вулкана 30-метровую Георгиевскую ленту. Восхождение на высоту 2800 метров проходило в непростых условиях: дул сильный ветер, пришлось идти по глубокому снегу.

В акции участвовали самые подготовленные сотрудники с большим опытом работы в горах. Подобные восхождения в преддверии 9 Мая стали уже традицией, они совершаются с 2015 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что герои спецоперации пройдут по главной площади страны 9 мая. 

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