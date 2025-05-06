Фридрих Мерц стал канцлером Германии со второй попытки

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 29 0

Бундестаг все же проголосовал «за».

Фридрих Мерц стал канцлером Германии со второй попытки

Фото: www.globallookpress.com/Michael Kappeler

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Фридрих Мерц, лидер альянса Христианско-демократического союза и Христианского социального союза (ХДС/ХСС), избран канцлером Германии во втором туре голосования. Об этом сообщает издание Tagesschau. За него проголосовали 325 депутатов при необходимых 316 — минимальное большинство набрал с запасом в девять голосов.

Первый тур, прошедший ранее в тот же день, оказался провальным: тогда Мерцу не хватило голосов — беспрецедентная ситуация для выборов главы правительства в Германии. Такой казус на старте стал сюрпризом даже для политических союзников Мерца.

Наблюдатели предполагают, что часть депутатов из правящей коалиции либо воздержалась, либо проголосовала против. Это может говорить о шатком единстве в их лагере — либо о скрытом протесте внутри партийных рядов.

Тем не менее во втором туре политикавсе же поддержали.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что кандидат от Христианско-демократического союза не получил необходимого большинства голосов. На трибунах его поддерживали жена и дети. Бывший федеральный канцлер Германии Ангела Меркель даже появилась в зале, ее партия должна была снова триумфально встать у руля страны. По итогам — полный исторический провал.

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