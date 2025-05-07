Мария Захарова указала на предвзятое отношение ЮНЕСКО к российским СМИ

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 24 0

Как отметила пресс-секретарь МИД РФ, российские журналисты подвергаются репрессиям на Западе.

Захарова указала на предвзятость ЮНЕСКО к российским СМИ

Фото: © РИА Новости/МИД РФ

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Нежелание секретариата ЮНЕСКО реагировать на давление, которое оказывается западными странами на российских журналистов, говорит о предвзятом отношении. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, текст опубликован на сайте ведомства.

Захарова сообщила о решительном осуждении очередного проявления политизации, некомпетентности и двойных стандартов в работе Секретариата ЮНЕСКО в сфере медиапроблематики. Речь идет о получении премии ЮНЕСКО-Гильермо Кано запрещенной в Никарагуа за антиправительственную деятельность газетой La Prensa. При этом работа журналистки Елены Черышевой в условиях жестокого давления со стороны эстонских властей вовсе не была замечена.

«Предвзятость секретариата наглядно проявляется в упорном отказе реагировать на тотальные репрессии против российских СМИ в странах Запада, их фактическое уничтожение на Украине», — указала дипломат.

Также Захарова отметила, что осуждения со стороны гендиректора Одри Азуле по поводу убийств российских журналистов в этом году недостаточно, так как тема подобных «расправ» игнорировалась в течение многих лет. Представитель МИД РФ напомнила, что гибель врачей из-за действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) замалчивается ЮНЕСКО, что, противоречит идеям организации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как гендиректор ЮНЕСКО прокомментировала убийство российских журналистов в зоне спецоперации.

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