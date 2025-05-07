Очередной удар ИИ: айтишники теряют работу, копирайтеры и дизайнеры — на очереди
Более 50 тысяч IT-специалистов лишились работы из-за ИИ
Фото, видео: www.globallookpress.com/Vladimir Andreev; 5-tv.ru
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Дело в том, что искусственный интеллект может справиться с их задачами лучше.
По всему миру начали массово увольнять айтишников. С начала года работы лишились уже более 50 тысяч специалистов.
С опытными разработчиками прощаются даже в таких гигантах, как Microsoft, Google, Tesla и Amazon. А лишил айтишников заработка искусственный интеллект.
Он уже сейчас пишет до трети всех программ. Следующими под удар попадут копирайтеры и дизайнеры.
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