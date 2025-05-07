Дело в том, что искусственный интеллект может справиться с их задачами лучше.

По всему миру начали массово увольнять айтишников. С начала года работы лишились уже более 50 тысяч специалистов.

С опытными разработчиками прощаются даже в таких гигантах, как Microsoft, Google, Tesla и Amazon. А лишил айтишников заработка искусственный интеллект.

Он уже сейчас пишет до трети всех программ. Следующими под удар попадут копирайтеры и дизайнеры.