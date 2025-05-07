Начинаются выборы нового Папы Римского: кардиналы собираются на конклав в Ватикане
Начинаются выборы нового Папы Римского в Ватикане
Фото, видео: www.globallookpress.com/Vatican Media; 5-tv.ru
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Более ста служителей престола окажутся в Сикстинской капелле в полной изоляции от внешнего мира, где они будут голосовать за кандидатов.
В Ватикане кардиналы собираются на конклав, чтобы избрать нового Папу Римского. Более ста служителей престола окажутся в Сикстинской капелле в полной изоляции от внешнего мира, где они будут голосовать за кандидатов.
Если за три дня кто-то из них наберет две трети голосов, над церковью появится белый дым, а если нет — черный. Сегодня пройдут религиозные подготовительные мероприятия и стартует первый раунд.
Одним из основных кандидатов на папский престол стал кардинал из Республики Конго.
Ранее 5-tv.ru писал, что было названо число людей на похоронах папы римского Франциска.
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