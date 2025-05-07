Начинаются выборы нового Папы Римского: кардиналы собираются на конклав в Ватикане

Эфирная новость 44 0

Начинаются выборы нового Папы Римского в Ватикане

Фото, видео: www.globallookpress.com/Vatican Media; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Более ста служителей престола окажутся в Сикстинской капелле в полной изоляции от внешнего мира, где они будут голосовать за кандидатов.

В Ватикане кардиналы собираются на конклав, чтобы избрать нового Папу Римского. Более ста служителей престола окажутся в Сикстинской капелле в полной изоляции от внешнего мира, где они будут голосовать за кандидатов.

Если за три дня кто-то из них наберет две трети голосов, над церковью появится белый дым, а если нет — черный. Сегодня пройдут религиозные подготовительные мероприятия и стартует первый раунд.

Одним из основных кандидатов на папский престол стал кардинал из Республики Конго.

Ранее 5-tv.ru писал, что было названо число людей на похоронах папы римского Франциска.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
80.96
-0.95 91.92
-0.99
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:30
ФСБ выявила до 150 украинских колл-центров, которые действуют против россиян
11:16
В ВС России вручили первые квалификационные знаки «За штурм»
11:02
Без ремня и смартфона: по каким правилам Сергей Жуков воспитывает детей
10:46
«Звучал наш гимн»: хоккеисты из России выиграли международный турнир в Италии
10:45
Басков, Вдовиченков и не только: кто из звезд готовится к новоселью
10:34
Прервала молчание: Юлия Ковальчук ответила на скандальные высказывания мужа

Сейчас читают

«Золотой щит»: США переносят войну в космос — подробности
Слышите ли меня, матери?! Пронзительные истории женщин на фронте в ВОВ
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 мая, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧕Кто вы из сериала «Клон» по знаку зодиака
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодикака
Какие культовые советские фильмы снимали по Золотому кольцу