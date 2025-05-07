Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для двухлетней Мирабель

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Девочка родилась с пороком сердца и уже перенесла две операции.

Фото, видео: 5-tv.ru

Сегодня мы благодарим всех, кто принял участие в нашей традиционной акции — «День добрых дел». Накануне мы рассказали о двухлетней Мирабель.

Девочка родилась с пороком сердца и уже перенесла две операции. Но сейчас как можно быстрее нужна третья. Ее готовы провести врачи из Германии. Но семье не хватает трех миллионов рублей.

Благодаря вам, зрителям Пятого канала, удалось собрать необходимую сумму. За сутки вы перечислили три миллиона 100 тысяч 595 рублей. Большое вам спасибо!

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