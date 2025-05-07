МИЦ «Известия» представил спецпроект «Два мира. Одна война» к 80-летию Победы

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 24 0

Цель создателей — рассказать историю подвига советского народа в интерактивном формате.

МИЦ «Известия» представил интерактивный спецпроект «Два мира. Одна война»

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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В преддверии 80-летия Великой Победы «Известия» запустили интерактивный спецпроект «Два мира. Одна война». Цель создателей — показать пути народов СССР и Германии с середины 1930-х до 9 мая 1945 года, чтобы пролить свет на вопрос о том, почему миллионы одних людей тогда отправились убивать миллионы других.

«В этом году „Известия“ выпустили целый ряд интерактивных проектов, посвященных Великой Победе. Каждый из них по-своему рассказывает ее историю. „Два мира. Одна война“ — еще один ракурс освещения истории Второй мировой», — рассказали авторы.

«Два мира. Одна война» ведет параллельное повествование о Советском Союзе и нацистской Германии. Анализируя события 1936–1945 годов под разными углами, аудитория получает возможность осмыслить причины трагедии и в полной мере осознать последствия разрушительной идеологии.

Проект создан с помощью архивных фото- и видеоматериалов довоенных и военных лет. Пригодились также современные возможности искусственного интеллекта (ИИ). Создатели использовали интерактивную механику, которая позволяет переключаться между линиями повествования — о Советском Союзе и нацистской Германии — в любой момент.

Значимой частью интерфейса являются интерактивные точки, с помощью которых можно в текстовом формате изучить информацию о важных событиях. Далее — «шторка» на странице лендинга. Она обеспечивает быстро перемещение между двумя историями. Это необходимо, чтобы наглядно проследить путь развития стран на пути к войне и отметить, какие факторы привели к ее печальным последствиям.

Столкновение «двух миров» можно наблюдать по хронологическому порядку или выбрав период на таймлайне внизу экрана.

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