В Петербурге готовятся к самому масштабному шествию «Бессмертного полка»

По главному проспекту Петербурга 9 Мая пройдет «Бессмертный полк». Жители Северной столицы подали рекордное количество заявок. Ожидается, что в этом году портреты героев Великой Отечественной пронесут более миллиона человек. В колонне будет немало иностранных гостей, в том числе из Европы.

Они специально приехали в Россию, чтобы почтить память своих предков — бойцов-красноармейцев. Сделать это у себя на родине они не могут. Во многих странах Старого Света все русское под запретом. Корреспондент «Известий» Наталия Оскерко с подробностями.

Фрагменты часов, осколок гильзы, обрывки парашюта. Все, что осталось родственникам от павшего в бою Владимира Быстрова. Цены этим вещам для семьи нет: 68 лет летчик считался пропавшим без вести.

«Мой прапрадед был летчиком на самолете Пе-2 225-го ближнебомбардировочного авиаполка. Когда самолет падал, а он упал 19 сентября 1941 года, возможно, он горел, и этот самолет упал в болоте Соколий мох», — рассказал праправнук Владимира Быстрова.

Тот самый боевой самолет поисковики обнаружили в 2006 году. Достать бомбардировщик по фрагментам удалось через два года. Нашли и личные вещи летчика Быстрова. С портретом своего героя родственники каждый год в строю «Бессмертного полка».

Как и эти петербуржцы. Все они познакомились 9 Мая на Невском проспекте. С первых лет существования акции «Бессмертный полк» в колонне они исполняют песни военных лет. Всегда — сквозь слезы.

«У мамы такой ангел-хранитель был! За всю войну она была на Невском пятачке, Ораниенбаумский плацдарм был, Пулковские высоты, Синявинские болота. В общем, всю блокаду она была защитником Ленинграда», — поделилась участница шествия «Бессмертный полк» Галина Ахметзанова.

«Отправился на фронт, командовал взводом, и у него сохранилась фотография взвода. Там два человека отмечены галочкой. Он говорит: это те, кто остались в живых», — рассказала участница шествия «Бессмертный Полк» Ольга Соколова.

Акция, которая объединяет и восхищает своим масштабом. «Бессмертный полк» в Петербурге, спустя три года, вновь в очном формате.

«Особенно остро понимаешь ценность мира, который они принесли, и ощущение благодарности», — сказал участник шествия «Бессмертный Полк» Виталий Филиппенко.

В этом году организаторы прогнозируют беспрецедентное количество участников — больше миллиона человек. И это не только петербуржцы. На День Победы в Северную столицу приехали и гости из других стран. Зиба Якуб — блогер из Чехии.

«Пойду с портретами, но с портретами предков моей супруги. Они воевали под Москвой, прадедушка и прабабушка. Это для меня очень важно, так как в Чехии вопрос Второй Мировой войны и Отечественной войны, к сожалению, подвергаются переписыванию», — поделился Зиба Якуб.

Формат акции прежний. Сбор с 12 часов у площади Александра Невского. Рамки металлоискателей откроются в 10:30. Старт колонны в 14 часов. Шествие пройдет по всему Невскому проспекту до Дворцовой площади.

«Немножко изменился брендбук, оформление самих штендеров, поэтому, если наши сограждане, петербуржцы захотят оформить штендер по-новому, то это имеет смысл как раз сделать», — отметил руководитель регионального штаба движения «Бессмертный полк» Кирилл Смирнов.

Штендер с портретом ветерана, партизана, труженика тыла, узника концлагеря, блокадника можно заказать в типографии или сделать своими руками. Шествие будут транслировать на большом экране в самом сердце Петербурга.

«Панно 65 на 18 метров, четыре с половиной тысячи портретов складываются в композицию на основе легендарного снимка „Знамя Победы над Рейхстагом“. Все это ленинградцы, которые защищали Родину в годы войны», — рассказала Наталия Оскерко.

Здесь же будут показывать «Бессмертный полк онлайн». А еще на трех с половиной тысячах экранов в петербургских троллейбусах и трамваях. Целых два дня — 8 и 9 мая. Как еще одно доказательство: никто не забыт, ничто не забыто.