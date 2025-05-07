В Забайкальском крае нашли пропавшего 12-летнего мальчика

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Ребенок с особенностями в развитии сутки находился один в районе природных пожаров.

Фото, видео: Алеев Егор/ТАСС; 5-tv.ru

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В Забайкалье спасли 12-летнего мальчика. Он вышел из дома и потерялся. Примерно сутки мальчик провел в лесу без еды и воды. Случилось это в районе, где сейчас бушуют природные пожары. При этом у ребенка — особенности в развитии, ему нужен постоянный уход.

К поискам подключились полицейские, спасатели и волонтеры. Отыскать пропавшего удалось примерно в пяти километрах от поселка. К этому моменту ребенок совсем обессилел. Идти не мог, его вынесли из леса на руках и передали медикам.

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