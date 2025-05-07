В Вологде завершили серию муралов с портретами Героев ВОВ

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Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 54 0

Эти работы создавались в рамках фестиваля «Палисад».

Фото, видео: 5-tv.ru

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В Вологде в рамках фестиваля стрит-арта «Палисад» завершили серию муралов, посвященных вологжанам — Героям Великой Отечественной войны (ВОВ). Кадрами делится 5-tv.ru.

«Каждый мурал — символ памяти и уважения к героическому прошлому, олицетворение мужества, стойкости и самопожертвования вологжан, боровшихся за свободу и независимость Родины», — передает пресс-служба слова губернатора области Георгия Филимонова.

Губернатор также отметил, что уличное искусство — мощный инструмент для передачи ценностей и отображении важных исторических событий.

По словам министра молодежной политики Вологодской области Виталия Кобыльникова, этот проект направлен на то, чтобы молодежь помнила своих выдающихся предков и любила свою Родину. Речь идет не только о Героях ВОВ, но и о тех, кто защищает нас в ходе специальной военной операции, отмечает Кобыльников.

Одно из граффити на фасаде посвящено дважды Герою Советского Союза, одному из освободителей Европы и великих полководцев Победы Ивану Коневу. Также завершено создание мурала с изображением дважды Героя Советского Союза, летчика-истребителя Александра Клубова.

Кроме того, уже прошло торжественное открытие граффити в честь Степана Ловенецкого — Героя Советского Союза, сержанта, механика-водителя самоходной установки 1815-го артиллерийского полка. Создателем этих трех картин является художник Олег Иванов.

Известно, что по созданным в Вологде муралам разрабатывается военно-исторический туристический маршрут.

Масштабный фестиваль стрит-арта «Палисад» проводится при поддержке губернатора. На фасадах зданий в Вологде и Вологодском округе появится 100 муралов, объединенных темой «Место Силы Русского Мира».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вечный огонь зажгли на 80 мемориалах в рамках акции «Храним огонь Победы». Торжественное мероприятие прошло в Петербурге.

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