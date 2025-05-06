Вечный огонь зажгли на 80 мемориалах в рамках акции «Храним огонь Победы»

Торжественное мероприятие прошло в Петербурге.
Фото, видео: © РИА Новости/Антон Матросов; 5-tv.ru
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На 80 мемориалах воинской славы по всей России зажгли Вечный огонь в честь 80-летия Великой Победы. Торжественное мероприятие прошло в Петербурге на мемориале павшим бойцам «Журавли» в рамках акции «Храним огонь Победы». Она реализуется ПАО «Газпром» совместно с партией Единая Россия.
Церемонию посетили министр энергетики России Сергей Цивилев, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, полномочный представитель президента РФ в СЗФО Алексей Гуцан, а также заместители Председателя Правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов и Сергей Хомяков. Кроме того, в мероприятии приняли участие гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов, а также участники СВО, ветераны ВОВ и главы субъектов государства.
«Мы гордимся нашими героями, и сегодня в их честь зажигаются вечные огни, открываются музеи, места памяти и славы. И сегодня уже их дети, внуки и правнуки точно так же побеждают на фронтах и точно так же трудятся для того, чтобы наша страна, как всегда, была великой. Светлая память всем тем, кто ушел из жизни, но оставил достойный след и бессмертную память на все времена», — рассказал Сергей Цивилев.
Акция «Храним огонь Победы» проходит с 21 февраля 2025 года в Республике Алтай по инициативе российского лидера Владимира Путина. Еженедельно к сетевому газу подключаются новые Вечные огни. Всего ко Дню Великой Победы планируется перевести 130 Вечных огней на сетевой природный газ.
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