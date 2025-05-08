«Пока другие выкладывали черные квадраты»: Курбан Омаров рассказал о поездке в зону СВО

По его словам, он отправился на передовую, когда другие «селебрити выкладывали черные квадраты».

Экс-супруг Ксении Бородиной Курбан Омаров опубликовал у себя в телеграм-канале видео, сделанное, по его словам, на передовой на Донбассе. В подписи к ролику он заявил, что оказался «на передовой» вскоре после начала спецоперации и намекнул, что находился там в сложный период, когда другие «селебрити выкладывали черные квадраты».

Омаров подчеркнул, что не будет раскрывать цель визита, но поделился воспоминанием о том, как пережил обстрел.

«Помню, капитан тогда сказал: „Если бы бахнуло метров на 500 ближе — каску вместе с головой оторвало бы“. А мы просто улыбнулись», — отметил он.

По словам Омарова, видео было снято в момент прилета снаряда, однако он не уточнил дату, место или конкретную роль, которую исполнял во время поездки.

Курбан Омаров был женат на телеведущей Ксении Бородиной. Их брак продлился более пяти лет, но в 2021 году пара рассталась. По словам Бородиной, причиной развода стали измены мужа. После расставания Омаров начал встречаться с девушкой по имени Валерия, которая младше его почти в два раза.

Омаров родом из Дагестана, его отец — крупный застройщик из Махачкалы. Сам Курбан также владеет рядом компаний в Москве и Дагестане, среди которых сервисы такси и строительные фирмы.

Ранее 5-tv.ru писал, что Бородина оттягивала развод с Омаровым ради младшей дочери.

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