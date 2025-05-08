«Укрепление связей с Африкой»: Путин встретился с президентом Республики Конго

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 24 0

Путин встретился с президентом Республики Конго

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Метцель; 5-tv.ru

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Россия и Конго сходятся во взглядах на решение насущных политических вопросов.

Президент России Владимир Путин встретился с главой Республики Конго Дени Сассу-Нгессо. Разговором лидеров двух государств завершился первый день череды дипломатических переговоров в Москве.

«Ценим ту совместную работу, которую мы проводим в Организации Объединенных Наций. Хотел бы подчеркнуть, что один из системных приоритетов российской внешней политики — укрепление связей со странами Африки», — заявил Путин.

Он также отметил схожесть взглядов России и Конго на методы и пути решения насущных политических вопросов. Приезд лидера Конго для участия в мероприятиях, посвященных юбилею Дня Победы указывает на солидарность и двусторонний характер отношений стран.

На переговорах присутствовали и главы государственных ведомств. Министр обороны РФ Андрей Белоусов успел обсудить с министром национальной обороны Республики Конго генерал-лейтенантом Шарлем Ришаром Монджо военно-техническое сотрудничество. По его словам, оно служит локомотивом для партнерства двух стран.

У Владимира Путина запланировано три дня переговоров с главами стран, лидеры которых будут присутствовать на параде Победы. Ранее 5-tv.ru писал о том, что прошла встреча президентов России и Венесуэлы.

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