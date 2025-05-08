«Крупная сделка США»: Трамп анонсировал очередную пресс-конференцию

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 35 0

Трамп анонсировал пресс-конференцию по случаю крупной торговой сделки США

«Крупная сделка США»: Трамп анонсировал очередную пресс-конференцию

Фото: Reuters/Leah Millis

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О подробностях американский лидер умолчал, но уточнил, что дело серьезное.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп планирует провести пресс-конференцию, на которой он расскажет о деталях торговых соглашений. Мероприятие запланировано на четверг, 8 мая. Об этом американский лидер сообщил в своем аккаунте в социальной сети Truth Social.

По словам Трампа, встреча с журналистами, на которой он озвучит подробности, пройдет в 10 утра по местному времени в Овальном кабинете Белого дома. Американский лидер отметил, что речь пойдет о крупной сделке «с представителями большой уважаемой страны».

О других деталях президент Штатов предпочел умолчать, но отметил, что эта встреча с журналистами будет «первой из числа многих».

Ранее издание Financial Times опубликовало информацию о том, что Великобритания и США активно работают над достижением торгового соглашения. Оно предполагает снижение тарифных ограничений на экспорт стали и автомобилей из Великобритании. Ожидается, что соглашение будет подписано в течение семи дней.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как проходят переговоры между США и Россией по урегулированию конфликта на Украине.

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