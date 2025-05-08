Белоусов и главы иностранных делегаций возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Участники церемонии почтили память погибших воинов минутой молчания.

Министр обороны России Андрей Белоусов вместе с главами иностранных делегаций приняли участие в церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Москве в преддверии 80-й годовщины Великой Победы. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В числе участников мероприятия — руководящие составы военных ведомств Абхазии, Алжира, Белоруссии, Буркина-Фасо, Египта, Индии, Казахстана, Кубы, Лаоса, Ливии, Мьянмы, Монголии, Нигера, Нигерии, Таиланда, Экваториальной Гвинеи, Южной Осетии и ЮАР.

В ходе церемонии память павших за мирное небо над головой солдат почтили минутой молчания. Мероприятие завершил торжественный марш роты почетного караула и оркестра.

Церемония возложения государственными лицами венков к Могиле Неизвестного Солдата имеет глубокое общественно-историческое значение. Это — акт памяти и уважения к воинам, отдавшим свою жизнь за свободу и независимость России, напоминание о цене мира.

Прах Неизвестного Солдата перенесли из братской могилы, расположенной на 41-м километре Ленинградского шоссе, близ Зеленограда. Останки торжественно захоронили у стены Московского Кремля в Александровском саду 3 декабря 1966 года. Это событие было приурочено к 25-й годовщине Победы.

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