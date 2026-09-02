Мобильные огневые группы 37-й бригады 36-й армии группировки «Восток» уничтожили ударные беспилотники ВСУ в ДНР. Они защищают федеральные трассы, инфраструктуру и тыловые объекты, используя крупнокалиберные пулеметы НСВТ 12,7 мм, ПЗРК и дроны-перехватчики «Елка». За месяц расчет командира «Борода» сбил 11 беспилотников, включая Hornet, «Бобер» и «Лютый».

Военнослужащие непрерывно мониторят небо и передают информацию между постами. Они сбивают скоростные БПЛА, летящие со скоростью до 300 км/ч, чтобы не повредить машины.

Дроны-перехватчики «Елка» самостоятельно стабилизируются и захватывают цели. Водитель «Талый» рассказал, что перед запуском их устанавливают горизонтально, после чего они наводится на движущийся объект и поражают его кинетически.

Совместная работа мобильных групп сорвала атаки беспилотников ВСУ на инфраструктуру и трассы.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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