ФСБ рассекретила документы о зверствах нацистов в Торезе

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 27 0

На территории города оккупанты организовали лагерь для военнопленных, в котором погибли свыше шести тысяч человек.

Какие преступления совершали нацисты в Торезе

Фото: ФСБ

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ФСБ обнародовала архивные данные о преступлениях нацистских захватчиков на территории нынешнего города Торез в ДНР в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ведомства по региону.

текстФСБ РФ

Документы обнародованы к дню освобождения города от нацистов. В них говорится, что за время оккупации населенного пункта и рабочих поселков гитлеровцы расстреляли 577 мирных жителей, в том числе 30 женщин и 12 детей. Пыткам и истязаниям подверглись более четырех тысяч человек — среди них 443 ребенка и 2 113 женщин. Кроме того, нацисты угнали в рабство 9 657 человек, при этом большую часть из них составили женщины (5 676 человек).

Также установлено, что жертвами зверств и убийств стали 6 994 военнопленных и раненных солдат Красной Армии. В ФСБ отметили, что на территории Чистяковского района оккупанты организовали спецлагерь, а для его создания более трех тысяч человек были выселены на улицы и оставлены без крова.

«Через организованный лагерь было пропущено военнопленных красноармейцев и командиров свыше четырех тысяч человек, из которых от пыток, голода и расстрелов умерло свыше шести тысяч человек. Имели место случаи, когда больных выносили в холодное помещение и умертвляли голодом и холодом», — говорится в сообщении.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в 2022 году Генпрокуратура провела расследование о признании блокады Ленинграда геноцидом. Надзорный орган собрал тысячи документов и свидетельств, подтверждающих, что нацисты целенаправленно уничтожали жителей города.

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ТекстФСБ РФ

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