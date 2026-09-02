Захарова указала на ожидание Германией повода для призывов к санкциям против России

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Андрей Черненко
Андрей Черненко Эксклюзив 36 0

Власти страны стремились заглушить альтернативные голоса.

Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев.; 5-tv.ru

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 2 сентября в студии МИЦ «Известия» в рамках Восточного экономического форума заявила, что призывы Германии к санкциям против России были тщательно спланированы. Им требовался лишь повод.

«Эти все действия были ими продуманы заранее, они ждали повода, им нужен был повод. И совмещение повода с временным отрезком», — сказала Захарова.

Дипломат подчеркнула, что в преддверии выборов в Германии набирают популярность кандидаты, выступающие против русофобской риторики и предлагающие альтернативные точки зрения. В связи с этим власти страны стремились заглушить альтернативные голоса и продемонстрировать германской аудитории, что «официальные силы основывали свою русофобию на каких-то фактах».

«Правда, проблема в том, что фактов никто никому не предоставил. Все идет по сценарию классическому highly likely, но кого это уже волнует», — добавила представитель МИД.

Прежде Захарова заявила, что в преддверии выборов в Госдуму ряд западных государств предпринимает попытки раздуть в медиа очередную волну антироссийских настроений. По ее словам, подобные кампании фиксируются в Великобритании, Нидерландах, Финляндии и Франции.

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