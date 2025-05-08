Росавиация прокомментировала ситуацию с отменой рейсов иностранных авиакомпаний

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 21 0

В ближайшее время рейсы иностранных авиакомпаний в РФ будут стабилизированы

Росавиация ожидает стабилизации рейсов иностранных авиакомпаний в ближайшее врем

Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков

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Ранее стало известно, что турецкая авиакомпания Turkish Airlines отменила рейсы в Россию.

Стабилизация рейсов иностранных авиакомпаний из-за задержек в российских аэропортах ожидается в ближайшее время. Об этом сообщили в Росавиации.

«В ближайшее время ожидаем стабилизацию ситуации с рейсами иностранных авиакомпаний», — отмечается в сообщении.

Представители Росавиации подчеркнули, что будут стабилизированы, в том числе рейсы авиакомпании Turkish Airlines, которые ранее были отменены в РФ. Известно, что это коснулось перелетов из Антальи, Даламана и Бодрума, а также рейсов в Москву и Санкт-Петербург.

Обстановка с расписанием рейсов в аэропортах Московского региона привела к отмене NOTAM на ограничение использования петербургского аэропорта Пулково как запасного аэропорта.

«Ожидаем, что к 18:00 сегодня, 8 мая 2025 года, вернемся к штатному расписанию», — заключили в Росавиации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что делать пассажирам в случае задержки рейса. Если находитесь в аэропорту более восьми часов, можете подать жалобу в транспортную прокуратуру, но следует помнить — в случае атаки БПЛА компенсация не предусмотрена.

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