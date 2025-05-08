«Не несут ответственность»: что делать пассажирам в случае задержки рейса

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 26 0

Юрист: авиакомпании не несут ответственности за задержку из-за атак дронов

Что делать застрявшим в аэропортах пассажирам

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

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Компенсация в случае атаки дронов не предусмотрена.

Если пассажир не по своей воле находится в аэропорту более восьми часов, он может подать жалобу в транспортную прокуратуру и Федеральное агентство воздушного транспорта. Об этом в беседе URA.RU рассказал независимый юрист, специалист по защите прав потребителей Яна Бондаренко.

Из-за угрозы атаки беспилотников в Москве были введены ограничения на работу в аэропорту Шереметьево. Некоторые самолеты были вынуждены совершить внеплановую посадку в различных городах страны. Кому-то из пассажиров не предоставили размещение в гостиницах из-за нехватки свободных мест.

«Здесь нужно обращаться к транспортной прокуратуре, которая будет проводить проверки по соблюдению прав граждан. Они могут даже онлайн подать заявление. Естественно, там, где они находятся, именно в ту транспортную прокуратуру по этому городу они оставляют заявление через сайт прокуратуры», — прокомментировала юрист.

Однако, по словам эксперта, ни один контролирующий орган не может гарантировать устранение проблему в ближайшее время. Заявления рассматривают в течение месяца.

Также специалист добавила, что компенсация в случае задержки рейса из-за атаки дронов не предоставляется. Удары беспилотников относятся к непосредственным угрозам безопасности воздушного движения. В таких обстоятельствах авиакомпании не несут ответственность за временное приостановление полетов. Пассажиры могут рассчитывать только на возврат полной стоимости билета.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в аэропорту Шереметьево временно приостановили прием и отправку самолетов.

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