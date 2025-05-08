Сенатор Денисов: рост числа кинопроектов с Китаем идет на пользу России

Чрезвычайный и полномочный посол России в Китае в 2013–2022 годах объяснил, что в КНР наши актеры обретают популярность.

Наращивание совместного кинопроизводства РФ и КНР положительно сказывается на узнаваемости российских актеров в Китае. Там они обретают популярность и любовь поклонников, рассказал «Известиям» сенатор, чрезвычайный и полномочный посол России в Китае в 2013-2022 годах Андрей Денисов.

Денисов отметил, что несколько поколений китайцев воспитывались на советских фильмах. Долгие годы по китайскому телевидению шел «Ленин в Октябре». По словам сенатора, фильм был широко известен по всей стране, многие цитировали фразы из него. Сегодня ситуация не меняется: в Китае все также любят российское кино.

Сенатор обратил внимание, что Китай — обладатель крупнейшего в мире кинорынка с аудиторией свыше миллиарда человек. Попытки попасть туда предпринимали ведущие мировые студии и производители кино, а России удалось сделать это успешно.

Российское кино — наиболее подходящее для Китая с воспитательной точки зрения, уверен Денисов. Кроме того, оно способствует эффективной передаче традиций молодым поколениям.

«Поэтому то, что сейчас у нас становится все больше совместных кинопроектов, это идет на пользу и нам, мы лучше и больше понимаем Китай, и нашим китайским друзьям, потому что они, я повторяю, привыкли к нашему кино, к его стилистике. Китай знают наших актеров, любят и, я уверен, будут с удовольствием ходить на эти фильмы. И мы будем смотреть их тоже вместе с нашими китайскими друзьями», — отметил Денисов.

Он добавил, что интерес к культуре и истории России в Китае остается высоким. Это указывает на то, что развитие культурного взаимодействия Москвы и Пекина необходимо активно поддерживать.

7 мая появилась информация, что российско-китайский блокбастер режиссера Андрея Волгина «Красный шелк» выйдет в прокат в Китае в сентябре 2025 года.

Генеральный директор Национальной Медиа Группы (НМГ) Светлана Баланова подчеркнула, что эта картина открыла новую страницу в истории кинематографического сотрудничества между двумя странами.