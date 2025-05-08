Захарова: около 100 стран примут участие в акции «Бессмертный полк»

В акции «Бессмертный полк» в честь Дня Победы участие примут 97 стран. Об этом рассказала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Примерно 100 стран будет охвачено этой акцией. У меня есть более точная цифра — 97 стран», — передает ТАСС слова дипломата.

Захарова также поделилась, что в некоторых государствах акцию уже провели. Представитель МИД рассказала и о других проектах, посвященные памяти Великой Отечественной войны.

Помимо традиционных мероприятий министерство не забывает проверять сохранность памятников и своевременно реагировать, если они нуждаются в ремонте. Захарова пообещала, что в скором времени общественности будет доступен доклад о том, где и в каком количестве были уничтожены и осквернены монументы подвигов советских солдат.

«Наши дипломаты относятся к памятникам нашим павшим солдатам, красноармейцам, нашим героям, военачальникам, от рядовых до маршалов, с заботой такой же, как будто они живые», — поделилась дипломат.

Захарова также поделилась тем, что некоторые европейские страны создают препятствия в организации мероприятий в честь Дня Победы на своих территориях.

День проведения «Бессмертного полка» в России объявлен единым для всей России — 9 мая.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как впервые в России прошла акция «Бессмертный полк в небе».