«Вернуть в свою стихию»: в России впервые прошла акция «Бессмертный полк в небе»

Вертолеты с портретами героев можно было увидеть в разных уголках страны — от Дальнего Востока до Крайнего Севера.

Холдинг «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех в преддверии 80-летия Великой Победы впервые провел акцию «Бессмертный полк в небе». Вертолеты с портретами летчиков-героев Великой Отечественной войны можно было увидеть над российскими регионами от Дальнего Востока до Крайнего Севера

«Главная идея проекта состояла в том, чтобы почтить память летчиков-героев Великой Отечественной войны и снова вернуть их в свою стихию — небо. Образы прославленных героев воздушных боев и операций, штурмовок и ударов по врагу вновь пронеслись среди облаков на машинах. Символично, что вертолеты выпущены на предприятиях, которые в 1941–1945 годах поставляли самолеты на фронт», — рассказали представители «Вертолетов России».

Участники акции — пилоты Ми-8, двух Ми-38 и одного Ми-26. Последний является самым большим вертолетом в мире. В небо поднялись портреты 26 героев военных лет. К «Бессмертному полку в небе» присоединились Магадан, Улан-Удэ, Казань, Архангельск, Подмосковье, Приморский край и Ханты-Мансийский автономный округ.

Вертолетом с портретом летчика Василия Никулина управлял его внук — действующий пилот гражданской авиации. Он не единственный из потомков героев, кто смог принять участие в акции. В рядах «Бессмертного полка в небе» также побывали внуки летчиков Ивана Трусова, испытателя Михаила Ушакова и сразу двух героев Великой Отечественной войны — летчика-истребителя Григория Овчаренко и авиатехника Николая Резниченко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что акция «Бессмертный полк» прошла в столице Ливана.