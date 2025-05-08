«Вернуть в свою стихию»: в России впервые прошла акция «Бессмертный полк в небе»

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 42 0

Холдинг «Вертолеты России» провел впервые провел акцию «Бессмертный полк в небе»

Фото, видео: «Вертолеты России»; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Вертолеты с портретами героев можно было увидеть в разных уголках страны — от Дальнего Востока до Крайнего Севера.

Холдинг «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех в преддверии 80-летия Великой Победы впервые провел акцию «Бессмертный полк в небе». Вертолеты с портретами летчиков-героев Великой Отечественной войны можно было увидеть над российскими регионами от Дальнего Востока до Крайнего Севера

«Главная идея проекта состояла в том, чтобы почтить память летчиков-героев Великой Отечественной войны и снова вернуть их в свою стихию — небо. Образы прославленных героев воздушных боев и операций, штурмовок и ударов по врагу вновь пронеслись среди облаков на машинах. Символично, что вертолеты выпущены на предприятиях, которые в 1941–1945 годах поставляли самолеты на фронт», — рассказали представители «Вертолетов России».

Участники акции — пилоты Ми-8, двух Ми-38 и одного Ми-26. Последний является самым большим вертолетом в мире. В небо поднялись портреты 26 героев военных лет. К «Бессмертному полку в небе» присоединились Магадан, Улан-Удэ, Казань, Архангельск, Подмосковье, Приморский край и Ханты-Мансийский автономный округ.

Вертолетом с портретом летчика Василия Никулина управлял его внук — действующий пилот гражданской авиации. Он не единственный из потомков героев, кто смог принять участие в акции. В рядах «Бессмертного полка в небе» также побывали внуки летчиков Ивана Трусова, испытателя Михаила Ушакова и сразу двух героев Великой Отечественной войны — летчика-истребителя Григория Овчаренко и авиатехника Николая Резниченко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что акция «Бессмертный полк» прошла в столице Ливана.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
80.86
-0.10 92.14
0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:08
Более 100 человек погибло из-за ударов Израиля в секторе Газа
19:48
«Вернуть в свою стихию»: в России впервые прошла акция «Бессмертный полк в небе»
19:28
Сенатор Денисов: рост числа кинопроектов с Китаем идет на пользу России
19:09
Белый дым! В Ватикане выбрали нового Папу Римского
18:46
В Москве прошла церемония передачи частицы Вечного огня в Кишинев
18:28
«Прорыв в кинематографическом обмене»: министр культуры РФ о «Красном шелке»

Сейчас читают

«Золотой щит»: США переносят войну в космос — подробности
География Победы: какие памятники героям Великой Отечественной войны сохранились за рубежом
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Не только «Паразиты» и «Игра в кальмара»: В чем успех корейского кино?

Интересные материалы

🧕Кто вы из сериала «Клон» по знаку зодиака
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодикака
Какие культовые советские фильмы снимали по Золотому кольцу