Путин поздравил с избранием нового Папу Римского Льва XIV

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 15 0

Российский лидер пожелал понтифику успехов в выполнении возложенной на него миссии и, конечно, здоровья.

Путин поздравил с избранием нового Папу Римского Льва XIV

Фото: Reuters/Guglielmo Mangiapane

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Президент России Владимир Путин поздравил нового Папу Римского Льва XIV с избранием на пост главы католической церкви.

«Уверен, что конструктивный диалог и взаимодействие, налаженные между Россией и Ватиканом, будут и далее развиваться на основе объединяющих нас христианских ценностей», — значилось в телеграмме российского лидера.

Путин пожелал Льву XIV успехов в выполнении возложенной на понтифика миссии и, конечно, традиционных здоровья и благополучия.

Ранее 5-tv.ru писал, что известно о новом Папе Римском Льве XIV. Прежде всего, привлекает внимание его неоднозначное происхождение. Прево родился в семье француза и итальянки 14 сентября 1955 года в Чикаго. Кстати, это первый случай, когда во главе католической церкви встает человек родом из США. Однако новоиспеченный понтифик также является гражданином Перу.

Лев XIV — известный полиглот. В его арсенале испанский, итальянский, французский, португальский и родной английский языки. Он также умеет читать на латыни и немецком. Но и это не все…

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