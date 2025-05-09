Грация кошки, ловкость картошки: пассажирка в леопардовом костюме устроила дебош в Сочи

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 18 0

Пассажирку в леопардовом костюме сняли с авиарейса после дебоша в Сочи

Фото, видео: © РИА Новости/Артур Лебедев; 5-tv.ru

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Гражданку с истерикой выносили на руках сотрудники полиции.

Пассажирка инициировала дебош на борту самолета. Гражданка начала себя неподобающе вести в ходе рейса Сочи — Санкт-Петербург. Источник 5-tv.ru публикует кадры с места событий, зафиксированные очевидцами.

Женщина в леопардовом костюме устроила истерику. Причиной бурной реакции стало нежелание оплачивать провоз багажа. Все свои сумки нарушительница спокойствия хотела провезти в салоне воздушного судна. Однако бортпроводники не могли этого допустить и обратились к ней, прося убрать багаж. На это пассажирка ответила криком. Она вцепилась в кресло. В итоге дебоширку сотрудники полиции вынесли на руках.

«Мы полчаса ждали», — сказала другая клиентка авиакомпании того же рейса после того, как буйная женщина была выведена из салона.

Нарушительницу сняли с рейса. Ей отказали в перелете из-за ненадлежащего поведения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что компания-перевозчик РЖД ввела наказание для дебоширов и распивающих алкоголь пассажиров. Исходя из правок, с участников программы лояльности могут быть списаны все накопленные баллы, если их поведение будет расценено в качестве нарушающего правопорядок.

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