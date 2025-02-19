РЖД ввела наказание для дебоширов и распивающих алкоголь пассажиров

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 28 0

РЖД лишат пассажиров баллов за распитие спиртного и хулиганство в ходе поездки

РЖД ввели наказание для распивающих алкоголь пассажиров

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Компания обновила правила программы лояльности.

Российские железные дороги (РЖД) обновили правила программы лояльности «РЖД Бонус» и ввели санкции против пассажиров, которые нарушают общественный порядок во время поездки. Соответствующая информация появилась на официальном сайте «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, дочернее предприятие РЖД. — Прим. ред.)

Правки предусматривают списание всех накопленных баллов с персонального счета участников программу, распевающих в пути алкогольные напитки, хулиганящих или иным образом мешающих остальным. В заявлении ФПК отмечается, что с начала 2025 года за различные нарушения своих баллов лишились более 100 пассажиров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минздрав планирует внедрить новый порядок проверки водителей на опьянение спиртным или запрещенными веществами. Кроме того, обновлен список групп токсичных веществ, на которые может проводиться проверка уполномоченными сотрудниками. Изменениям могут подвергнуться аспекты, связанные с добровольным согласием на медицинское освидетельствование и вынесением заключения в случае отказа от него.

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